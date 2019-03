Incendio a Padova, anziana rimane bloccata nel palazzo in fiamme

Intervento dei Vigili del fuoco a Padova nel tentativo di salvare un’anziana rimasta bloccata all’interno di una palazzina durante un incendio. La squadra ha infatti sfondato una finestra entrando nell’appartamento, ha individuato la vittima per terra ed ha portato quest’ultima in salvo all’esterno per farla soccorrere dagli operatori del 118, che hanno prestato il primo soccorso prima di trasportarla in ospedale. Spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme e hanno iniziato i rilievi per risalire alle cause.