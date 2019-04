Incendio in una palazzina, condomini salvati dal fumo

Il cortocircuito di una batteria custodita in una cantina potrebbe aver scatenato le fiamme nel seminterrato di un condominio di Luino a Varese, il quale è stato immediatamente evacuato. Le fiamme sono state gestite da tre squadre dei vigili del fuoco i quali hanno cercato di fermare il fumo che ha invaso le scale impedendo ai condomini di uscire dalle loro case. Dopo averli attaccati al respiratore per ossigeno, i civili sono stati accompagnati uno per uno fuori dalla palazzina, dove i soccorsi hanno aiutato le vittime intossicate. I vigili del fuoco dovranno quindi procedere con gli accertamenti per definire le cause del rogo.