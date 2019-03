Incendio nella provincia di Genova, si sospettano cause dolose

Un incendio sta devastando le alture di Cogoleto in provincia di Genova, con una cinquantina di famiglie sfollata come misura di sicurezza, mentre le scuole sono state chiuse, insieme ad alcuni tratti stradali. Le fiamme sono inoltre alimentate dal forte vento che ha attraversato la regione: "Bisogna pensare a pene assai severe per chi con le sue azioni mette a rischio la nostra natura, le nostre proprietà e soprattutto le vite umane. Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia”, dichiara il governatore della Liguria Giovanni Toti.