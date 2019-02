Incendio in una rimessa di bombole, l’esplosione coinvolge un palazzo

Violento incendio ad Ozzano, in provincia di Bologna, dove le fiamme si sono sviluppate durante la notte in via Marcantale di Settefanti: l’allarme è stato lanciato da uno dei residenti della zona, dopo aver notato il fuoco avvolgere una rimessa contenente diverse bombole di gpl, una delle quali è esplosa. Coinvolto anche uno dei palazzi limitrofi, che è stato evacuato immediatamente. Dai resoconti, non ci sarebbero vittime, e l’incidente sarebbe di natura accidentale.