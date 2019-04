Incendio in una villetta nel Bolognese, incolumi i residenti

Sono 8 le squadre dei vigili del fuoco impegnate a San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese per domare un incendio scoppiato sul tett di una villetta, probabilmente a causa di un malfunzionamento di una canna fumaria. Nelle operazioni, uno dei vigili impegnati nello spegnimento si è inoltre infortunato, venendo preso in carico dal personale del 118 sul posto il quale non ha riscontrato gravi condizioni. Al momento dello scoppio dell’incendio, nella villetta si trovava una coppia rimasta incolume mentre gran parte della copertura è andata distrutta, e l’edificio è stato dichiarato inagibile.