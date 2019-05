Inchiesta “Piazza Pulita”, replica degli accusati

Durante l'interrogatorio di garanzia, l’ex sindaco di Legnano Gianbattista Fratus e l’ex vicesindaco Maurizio Cozzi hanno replicato alle accuse di corruzione e turbativa d'asta mosse a loro carico nell'inchiesta "Piazza Pulita" della Guardia di Finanza di Milano, affermando di aver effettuato delle “nomine dirette e non politiche, per il bene della città”. Il giudice per le indagini preliminari ha cinque giorni per decidere sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari per i due accusati, i quali hanno richiesto la revoca della condanna.