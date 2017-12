Scontro frontale, muore una 27enne

Incidente frontale la notte scorsa, a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Una ragazza di 27 anni ha prso la vita. Era alla guida di una Nissan Micra che, in via Marzocchi sulla traversale di Pianura, per motivi da chiarire è finita addosso a un Fiat Ducato. Nell'impatto l'utilitaria è andata praticamente distrutta e per la giovane non c'è stato nulla da fare. E' morto anche il suo cagnolino, che era con lei nell'abitacolo. L'autista del firgone è rocoverato in ospedale ma non rischia la vita.