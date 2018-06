Ibriaco investe in auto un 25enne somalo in mezzo alla strada: investito 25enne somalo

Girava a piedi, completamente sbronzo ed ha attraversato via Forlanini come se stesse attraversando un campo di fiori. Peccato che il giovane 25enne somalo sia stato travolto da una Yaris che si è visto sbucare l'uomo davanti all'ultimo istante. Ora il ragazzo lotta tra la vita e la morte al Policlinico. E' accaduto questa notte e secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo era a bordo del bus 73 in direzione Linate. Birra in mano, ciondolante, è sceso alla fermata Forlanini e ha attraversato a piedi la strada, da destra verso sinistra all'altezza del palo luce 91. I veicoli in direzione aeroporto sono riusciti a schivarlo. Ma così non è stato nel tratto seguente, tra le corsie in cui sfrecciano i mezzi in direzione città: una Yaris, guidata da una donna poco più che trentenne, lo ha travolto. Con tutta probabilità, l'automobilista non è riuscita a frenare in tempo trovandoselo all'improvviso di fronte. Si è fermata e, sotto choc, ha chiamato aiuto. I soccorritori del 118 si sono resi conto subito delle condizioni gravissime del ragazzo, che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. La donna, invece, anch'essa ricoverata, sarà dimessa a breve.