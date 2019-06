Incidente d’auto causato da una lite, a Bergamo

Una donna di 44 anni brasiliana che viveva in provincia di Bergamo, è stata vittima di un violento incidente d’auto avvenuto sulla A4 che gli sarebbe costato la vita. All’origine del sinistro però ci sarebbe stata una lite con il nipote 32enne, seduto accanto a lei a lato passeggero, rimasto ferito ma in modo lieve. L’auto ha infatti sbandato a destra e sinistra diverse volte, fino a schiantarsi con violenza contro il guardrail. Il nipote è quindi indagato a piede libero dalla polizia stradale di Seriate per omicidio colposo.