Incidente d’auto uccide una coppia, lasciando i figli feriti

Una coppia è morta insieme ad altri 5 feriti, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla SS16 a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Il responsabile, un marocchino di 34 anni, è stato arrestato per omicidio stradale per aver invaso la corsia opposta scontrandosi con la macchina della famiglia. Nell’incidente sono rimasti coinvolti in totale 3 automezzi. I figli della coppia, rimasti senza genitori, sono rimasti feriti.