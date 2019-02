Incidente degli autobus a Bergamo, 5 indagati

Iscritte al registro degli indagati 5 persone per l’incidente tra autobus risalente al 28 settembre scorso di Gazzaniga, nel quale morirono uno studente di 14 anni e nel quale rimasero feriti altri due ragazzi. L’inchiesta, aperta dalla Procura di Bergamo, è stata chiusa con l’accusa di omicidio stradale per l’autista, Aliou Gningue, la cui colpa secondo il Pm Giancarlo Mancusi è di “imprudenza e negligenza, nell’immettersi sul piazzale della stazione a velocità sostenuta”. Vengono invece accusati di cooperazione in omicidio colposo i dirigenti della Società autotrasporti di Bergamo.