Incidente in barca, una bambina cade in mare

Una bambina di 12 anni è deceduta per le ferite riportate in un incidente nautico nella laguna di Venezia, dove si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino. L’imbarcazione infatti avrebbe urtato una briccola e a causa dell'urto la ragazzina è caduta fuori bordo, morendo durante il trasporto all'Ospedale. Gli operatori del 118 infatti hanno sottoposta la piccola a massaggio cardiaco, ma tutto è stato inutile. Gli altri occupanti invecenon hanno riportato ferite gravi, ma il padre della giovane è stato ricoverato in stato di shock.