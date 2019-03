Incidente in bici per un uomo su una statale

Un 66enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua bicicletta contro lo specchietto di una automobile, sulla statale 431 tra Vanzaghello e Samarate. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell’episodio, ma dalle prime ipotesi risulta anche la presenza di altri amici insieme a lui in bicicletta. Un’auto sopraggiunta in seguito avrebbe poi urtato l’uomo, facendolo cadere insieme ad altri due ciclisti. Privo di sensi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, nel reparto di neurorianimazione per un trauma cranico.