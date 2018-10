Incidente a Imola, morti un automobilista e un motociclista

Muore un uomo di 59 anni a Imola, in provincia di Bologna, in un incidente stradale tra un'auto che stava percorrendo la via provinciale Selice e altre due motociclette. Muore anche uno dei due ciclisti, mentre l'altro è rimasto ferito, per poi essere trasportato all'Ospedale di Imola in codice di media gravità.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile guidata dall’uomo si sarebbe scontrata con i due centauri in prossimità di un incrocio e di una svolta a sinistra, per cause ancora in corso di accertamento.