Incidente sul lavoro, 22enne ustionato gravemente

Un giovane di 22 anni è rimasto ustionato gravemente in seguito ad un infortunio sul lavoro all’interno di un'azienda di Piacenza, nel quale è stato ferito da una fiammata sprigionatasi all'improvviso da un liquido diluente posizionato nei pressi del luogo in cui stava lavorando. L’esplosione ha quindi investito il ragazzo che ha riportato severe ustioni su oltre la metà del corpo, richiedendo quindi l’intervento di un’eliambulanza per il trasporto d’urgenza della vittima al centro ustionati dell’Ospedale di Parma, in gravissime condizioni.