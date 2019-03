Incidente sul lavoro, due operai precipitano da 5 metri di altezza

Feriti gravemente due operai di 34 e 61 anni in un incidente sul lavoro all’interno di uno stabilimento nella zona industriale di Sala Bolognese, in provincia di Bologna. Secondo le indagini, non si tratta di dipendenti dell’azienda, ma di due tecnici elettricisti impegnati in alcuni interventi di mantenimento sull’impianto. Le cause sono ancora sconosciute, ma si sa che il pannello sul quale stavano lavorando ha ceduto causandone la caduta da 5 metri di altezza. I due tecnici sono stati soccorsi dal 118 per poi essere trasportati al Maggiore di Bologna, ricoverati in rianimazione.