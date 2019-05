Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un muletto

Incidente sul lavoro a Forlì durante il primo di maggio, presso l'aeroporto Luigi Ridolfi nel quale sono in corso lavori prima della riapertura dello scalo ai voli commerciali: un uomo infatti è stato investito da uno muletto utilizzato per il traino degli aerei, riportando gravi ferite da schiacciamento. Una volta dato l’allarme, l’operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito mediante l'eliambulanza al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.