Incidente al Marconi di Bologna, aereo bloccato sulla pista

Riapre l’aeroporto Marconi di Bologna dopo l’episodio nel quale un piccolo aereo privato è atterrato senza carrello, finendo bloccato lungo la pista per diverso tempo. Secondo le indiscrezioni, si sarebbe trattato di un volo di addestramento, con a bordo due persone uscite illese dall’incidente, un pilota irlandese e il suo istruttore di volo. Da quanto emerso, quello di Bologna avrebbe dovuto essere il campo per una manovra detta “touch and go”, nel quale l’aereo tocca la pista per poi ripartire senza mai arrestare il volo.