Incidente mortale sulla A4, un morto a San Stino di Livenza

Incidente mortale in A4 dove un'auto è finita sotto il pianale di un camion, lungo un tratto in località San Stino di Livenza. Secondo una ricostruzione, il veicolo si è infilato sotto il mezzo pesante e nell’impatto il conducente dell'auto ha perso la vita. Sul posto è arrivata la Polizia stradale della sottosezione di San Donà di Piave per i rilievi, il personale di Autovie Venete, i Vigili del fuoco e l'elisoccorso. Si registrano 500 metri di traffico sul posto.