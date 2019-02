Incidente sullo slittino, muore la madre di Emily Formisano

Muore all’ospedale di Modena dove era stata ricoverata Renata Dyakowska, la madre di Emily Formisano, la bambina che il 4 gennaio scorso perse la vita in un incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Reno in Alto Adige. Dopo essere stata trasferita nel reparto di terapia intensiva a Modena, la donna di origine polacca è stata sottoposta a diverse terapie, ma le sue condizioni non sono mai migliorate.