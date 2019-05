Incidente stradale nel Bolognese, muore una 75enne

Una 75enne originaria di Monteveglio in provincia di Bologna, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale tra i comuni di Castelfranco Emilia nel modenese e Bazzano nel Bolognese, in uno scontro che ha visto infrangersi una contro l’altra due vetture. Intervenuti sul posto i soccorsi del 118, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalla vettura finita in un fosso. All'ospedale invece il marito della vittima, mentre il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente è rimasto illeso.