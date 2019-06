Incidente stradale, muore un carabiniere ad un posto di controllo

Un carabiniere è stato travolto e ucciso da un'auto a un posto di controllo a Terno d'Isola nella provincia di Bergamo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, il quale è stato appunto colpito e trascinato per una cinquantina di metri da una vettura, morendo sul colpo. Al volante del mezzo, un cuoco 34enne di Sotto il Monte in stato di ebbrezza al momento del fatto, il quale è stato arrestato per omicidio stradale.