Incontro di M5S e Gilet Gialli

Dialogo con i gilet gialli al fine di dare slancio alla campagna per le Europee, da parte di Luigi Di Maio che intavola una bozza di accordo con Christophe Chalencon, leader del movimento francese che ha fatto tanto parlare di sé in questi mesi. Previsto per la prossima settimana a Roma, l'incontro con la capolista Ingrid Lavavasseur, nel tentativo di segnare un passo decisivo per il manifesto comune lanciato dal M5S che raggruppa partiti minori di Paesi che porteranno a Strasburgo diversi europarlamentari.