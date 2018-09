Incontro dei sindacati allo stabilimento Amazon di Piacenza

"Servono nuove tutele generali per i lavoratori della logistica". Lo sostiene il segretario Maurizio Martina, allo stabilimento Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, dove i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dell’azienda americano dell'e-commerce si sono incontrati per discutere della situazione dei dipendenti. "Grazie a questi lavoratori per quello che hanno fatto perché hanno dato vita a un'esperienza pilota a livello mondiale, che apre una strada di tutela e di protezione dei lavoratori assolutamente nuova. Questo accordo va applicato, quindi siamo qui per dare una mano a chiedere all'azienda che l'accordo venga rispettato e applicato ogni sua parte. Questa esperienza ci dice tantissimo di come dobbiamo lavorare sulla nuova frontiera delle tutele del lavoro, in particolare verso queste grandi piattaforme della logistica globale che offrono opportunità ma lasciano ovviamente anche scoperte tutte le garanzie per i lavoratori".x