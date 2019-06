Indagata badante romena per maltrattamenti

Una romena di 47 anni è stata arrestata con l'accusa di avere maltrattato alcuni anziani, ospiti della casa famiglia Villa Cesarea di Ravenna dove lavorava come badante. La donna si trova in carcere a Forlì in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare sulla base delle indagini condotte da Polizia e Carabinieri secondo i quali la donna si sarebbe accanita contro un 94enne privandolo di diversi pasti e somministrandogli farmaci non adeguati. Indagato in concorso il gestore della casa-famiglia, un 63enne di Ravenna.