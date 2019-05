Indagini sulle tangenti, 43 arresti a Monza

I carabinieri di Monza stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, in un'inchiesta su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese al cui interno militano diversi esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento di associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici, oltre all’abuso d’ufficio. Le persone indagate sono in totale 95: tra di essi il consigliere regionale Fabio Altitonante, il consigliere comunale milanese e vice-coordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, e l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali, Daniele D'Alfonso.