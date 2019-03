Industrie in crescita a gennaio, dopo tre mesi da incubo

Cresce la produzione industriale a gennaio 2019, con un +1,7% da dicembre, registrando “la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui”. Il miglioramento è portato avanti dal settore energia, in espansione dell’11,7% su base annua. Nonostante questo, gli ultimi tre mesi sono stati i peggiori da oltre 6 anni, e bisogna tornare al periodo novembre 2012-gennaio 2013 per trovare un calo medio superiore. In ultimo l’Istat spiega che "L'aumento di gennaio non riesce comunque a compensare le variazioni negative degli ultimi mesi".