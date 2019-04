Infastidito dai cani, lancia dell’acido contro la vicina

Un 65enne è stato arrestato dai Carabinieri di Milano per lesioni gravi e maltrattamenti di animali, in seguito ad un episodio nel quale l’uomo ha gettato dell’acido contro la vicina 79enne e i suoi due cani, dopo una lite avvenuta in una palazzina a Buccinasco. L’uomo, un pensionato con precedenti, era infastidito dagli animali ed ha deciso di suonare alla porta della vicina per poi ferirla con una bottiglia di acido, che le ha provocato una lesione alla cornea mentre i due cani non hanno riportato nessun danno.a