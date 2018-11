Iniezione letale a una paziente nel Ravennate

Non avrebbero adottato le misure necessarie per scongiurare il decesso della paziente 78enne Rosa Calderoni, morta per un'iniezione letale di potassio fatta all'ospedale di Lugo, nel Ravennate, nonostante i numerosi segnali d’allarme. Rinvio a giudizio per omicidio volontario con dolo eventuale, all'allora primario e all'allora caposala del reparto di Medicina dell'ospedale lughese, oggi in pensione. L’avvocato Guido Magnisi, parlando del rinvio a giudizio, commenta: "Ha una lunga motivazione dove il giudice rappresenta i suoi dubbi sull'elemento soggettivo. Per la prima volta nella mia esperienza professionale, c'è un rinvio a giudizio con un'articolata e lunga ordinanza, dove il gup esprime i suoi dubbi tra dolo e colpa e ritiene di rimettere al giudice del merito la decisione. Sono molto sorpreso. Da un lato apprezzo questa sincerità, però ritengo che se non c'erano elementi per il dolo, bisognava rinviare a giudizio per la colpa. Invece il giudice ha ritenuto di non avere gli elementi per sciogliere il dubbio".