Inquinamento in Europa, Italia tra i paesi più a rischio

L’Italia è il paese dell’Ue con il più alto numero di aree a rischio inquinamento a causa di smog e ondate di calore, in Europa. A rivelarlo, un rapporto dell’agenzia dell'Ue per l'ambiente che mette in luce gli indicatori sulla salute, ambientali e socio-demografici, sottolineando che le diseguaglianze economiche e sociali aumentano l'impatto di inquinamento atmosferico e acustico e delle temperature estreme. Tra le città con i più alti livelli rischio si citano Torino, Stara Zagora (Bulgaria) e Nicosia (Cipro).