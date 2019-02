Insegnante minacciata da un genitore, scatta la denuncia

Un’insegnante di una scuola di Forlì ha consegnato la pagella di un alunno al padre, insieme al consiglio di far studiare un po’ di più il figlio. Il genitore però non ha gradito la cosa è si è scagliato verbalmente contro la maestra, causandole un forte trauma che in seguito è stato diagnosticato dai medici del pronto soccorso come una “forte crisi emotiva con stato ansioso”. La donna ha in seguito sporto denuncia.