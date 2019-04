Insegue in barca due giovani, minacciandoli con una catena

Arrestato il giovane 24enne che ha aggredito e inseguito in barca altri due ragazzi nei pressi di Campo Sant'Alvise, nel centro storico di Venezia: l’accusa è per il reato di naufragio. L’uomo è stato trovato inoltre in possesso di mezzo grammo di marijuana ed altri semi di sostanze stupefacenti, trovati nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo ha dapprima insultato i due ragazzi, li ha minacciati con un’arma, li ha inseguiti e infine ha tentato di speronarli in barca. Una volta sceso a terra, ha colpito alcuni passanti con una catena, ferendone alcuni.