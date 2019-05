Insegue l’ex fidanzata con l’acido, nel Monzese

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per stalking alla ex compagna a Cesano Maderno in provincia di Monza, il quale è stato bloccato dai carabinieri il 15 maggio scorso dopo che il responsabile aveva inseguito la ex in Brianza, tentando di farla fermare speronandola. Inoltre, nell’auto utilizzata dall’uomo i militari hanno rinvenuto una bottiglia da un litro di acido solforico al 98%, nascosta tra i bagagli, probabilmente per essere utilizzata in uno sfregio.