Insultano una compagna di classe fino a farla ammalare d’ansia

Una ragazzina 12enne è stata presa di mira con insulti quotidiani a scuola, fino ad essere inclusa in un gruppo whatsapp indirizzato a lei rinominato “Noi ti odiamo”. La giovane si è infine ammalata per l'ansia provocata dal comportamento di un gruppetto compagni di classe, i cui membri sono ritenuti responsabili del bullismo, e sono stati indagati dalla Procura per i minorenni di Bologna per violenza privata continuata, minacce e diffamazione. Tuttavia, data la loro età non saranno imputabili e il caso verrà archiviato.