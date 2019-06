Interrogato Christian Barzan, non voleva suicidarsi o uccidere

Secondo l’interrogatorio che l’ha visto sotto analisi, Christian Barzan non voleva suicidarsi e non intendeva uccidere nessuno. Inoltre, le frasi inviate alla sua ex ragazza, la quale lo accusa di violenza sessuale, sarebbero legate a un momento particolare di crisi personale. Attualmente Barzan è agli arresti in ospedale a Treviso, accusato dell'omicidio di una donna morta in un incidente stradale che ha coinvolto a Povegliano l'auto del giovane, il quale si trovava alla guida mentre contemporaneamente stava litigando con la fidanzata. Secondo l'avvocato "i due si sono incontrati in un luogo appartato; hanno avuto un rapporto sessuale consenziente poi quando è stato il momento di avviarsi verso casa sono riesplosi i risentimenti tra i due".