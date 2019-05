L'intervento razzista su Facebook, candidato consigliere si ritira

L’Osservatorio antifascista di Vittorio Veneto ha recuperato l’intervento razzista su Facebook per il quale il suo autore, un maestro della scuola elementare di Gaiarine in provincia di Treviso, ha annunciato la sua rinuncia alla candidatura a consigliere comunale. L’uomo era stato infatti inserito fra gli aspiranti consiglieri della civica "Toni Miatto Sindaco", di ispirazione leghista, il cui nome però non può essere cancellato dall'elenco dei candidati, sebbene lo stesso abbia fatto sapere di non voler proseguire nella competizione.