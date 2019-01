Continua l’invasione di ratti bianchi nel Cesenate, causando diverse chiamate al comando provinciale dei Vigili del fuoco da parte dei cittadini preoccupati per i roditori trovati anche nelle case case. Da diversi giorni infatti, centinaia di ratti si starebbero riversando nelle strade con comportamenti strani: sarebbero stati visti mordersi tra loro, salire nelle auto, e correre all’esterno diversamente dal loro comportamento abituale, rendendo necessario l'intervento di Vigili del fuoco, polizia municipale e Asl per rimuovere i corpi degli esemplari uccisi dalle automobili. Per il comune, sarebbe quindi partita una disinfestazione obbligatoria.