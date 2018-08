Inveisce contro un medico su Facebook, rischio denuncia per una donna a Rimini

Invettiva online di una mamma NO-VAX nei confronti di Roberto Burioni, noto virologo di Rimini, da sempre attivo nella campagna pro vaccini.

A riportare l'accaduto è la stampa locale che riporta la vicenda: in un post pubblicato su Facebook, la donna avrebbe infatti scritto, riferendosi al dottore: "ho saputo che vai al mare al... prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!".

Il post, che potrebbe costare alla donna la denuncia, ha fatto nascere diversi commenti sui social, in alcuni dei quali si parla perfino di “andare a salutare” in spiaggia il medico.