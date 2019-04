Investe una 89enne e scappa via, a Ottobiano

Rintracciato dai carabinieri il pirata della strada che ha travolto e ucciso una pensionata a Ottobiano: si tratta dell’89enne Anna Adele Paraporti, investita sul ciglio della strada a pochi passi da casa in via Caroli. Ad investirla è stata una Golf grigia che in seguito all’incidente non si è fermata a prestare soccorso. Fortunatamente, due giovani hanno assistito alla scena e hanno tentato di inseguire il responsabile riuscendo però ad annotare solo le caratteristiche dell’auto tra cui il numero di targa. Le informazioni sono state quindi date ai carabinieri, che sono risaliti al colpevole dichiarandolo in arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso.