Inviato il testo rivisitato della Manovra

"Quando si è nella famiglia dell'eurozona, bisogna rispettare regole che noi stessi ci siamo dati. Fare debito con i soldi dei contribuenti non è un'idea intelligente. In Italia c'è un governo intelligente e spero che saranno in grado di trovare buone soluzioni per l'Unione europea e anche per gli italiani". Sarebbero le parole del vicepresidente della Commissione europea per il mercato digitale, Andrus Ansip, in merito alla manovra. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha infatti inviato alla Commissione europea la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019, allegando una lettera di accompagnamento che ne illustra strategia e contenuti. Al suo interno, il ministro scrive: ”Il governo conferma l'impegno a mantenere i saldi di finanza pubblica entro la misura indicata nel documento di programmazione, rispettando le autorizzazioni parlamentari. In particolare, il livello del deficit al 2,4% del Pil per il 2019 sarà considerato un limite invalicabile".