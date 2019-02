Ippopotamo a casa di Gianluca Vacchi, il video diventa virale

"Cari amici, se Pippo continua a mangiare così avrò bisogno di un prestito in banca ma se una mela al giorno toglie il medico di torno, risparmierò denaro". Sono le parole di Gianluca Vacchi, l’imprenditore bolognese che in un video mostra un esemplare di ippopotamo nel suo giardino a Castenaso in provincia di Bologna, intento a mangiare delle mele. Il video ha in poco tempo superato 5 milioni di visualizzazioni e raccolto oltre 10.000 commenti, attirando l'attenzione dei Carabinieri forestali del nucleo Cites di Bologna che hanno eseguito un sopralluogo nella sua residenza, senza però trovare il pachiderma. Da quanto appreso infatti, sarebbe rimasto lì solo per poco tempo, portato da un amico. Sul caso faranno luce gli accertamenti dei Carabinieri che dovranno chiarire la provenienza del pachiderma e che non sia stato maltrattato dal suo proprietario.