Ispirati a GTA, alcuni ragazzi compiono un furto e un omicidio

Sono 6 le persone di giovane età che, ispirate al videogioco Grand Theft Auto, hanno commesso una rapina e un omicidio, venendo arrestate dalla Polizia di Monza. A comunicarlo, è stata la Questura che ha fatto eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 6 ragazzi indagati. Si tratta di poco più che maggiorenni, i quali hanno mostrato i comportamenti violenti tipici del videogioco conosciuto a livello mondiale, dove il giocatore interpreta un fuorilegge dedito ai furti e alle violenze in genere.