Istat, in calo il numero di Italiani

L’istat segnala una presenza sempre minore degli italiani residenti in Italia, mentre aumentano gli stranieri che rappresentano l'8,7% della popolazione. Calano anche le nascite, con 90.000 unità in meno sull'anno precedente: oltre 55 milioni di Italiani e più di 5 milioni di stranieri. Continua a crescere inoltre l'età media del parto che tocca per la prima volta la soglia dei 32 anni. Intanto cresce anche la speranza di vita con 80,8 anni per gli uomini, e con 85,2 anni per le donne.