Istat, Italia in recessione tecnica

L'economia italiana ha registrato nel quarto trimestre 2018 una contrazione dello 0,2%, secondo una comunicazione dell'Istat in base ai dati provvisori, il secondo trimestre consecutivo di calo dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre, facendo entrare l’Italia in recessione tecnica. Per l'economia italiana il peggiore risultato da 5 anni a questa parte. Si tratta infatti di "un ulteriore abbassamento del tasso di crescita tendenziale”. Nel quarto trimestre del 2018 infatti, l'economia italiana ha registrato "un netto peggioramento della congiuntura del settore industriale a cui si aggiunge un contributo negativo del settore agricolo, a fronte invece di un andamento stagnante delle attività terziarie".