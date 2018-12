Istruttrice sub di Reggio Emilia trovata morta in Messico

Mistero per la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un'istruttrice subacquea veronese di 27 anni trovata morta a Playa del Carmen. La donna sarebbe partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano, nel quale però avrebbe perso la vita per cause ancora non chiare, che verranno approfondite per mezzo di un’autopsia. Al termine di quest’ultima, ci sarà il nulla-osta per il rimpatrio della salma in Italia.