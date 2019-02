In italia i 6 profughi dall’Etiopia

Arrivati a Milano i 6 profughi assegnati alla Diocesi ambrosiana, giunti in Italia tramite il corridoio umanitario con l'Etiopia. Il gruppo, composto da quattro giovani e una coppia è stato accompagnato a Cassano Magnago in provincia di Varese e ad Erba in provincia di Como. Dopo essere stati imbarcati ad Addis Abeba su un volo dell'Ethiopian Airlines con ad altri 79 beneficiari dell'iniziativa, sono infatti atterrati all'aeroporto di Fiumicino per poi proseguire in pullman. "Sono molto affaticati per il lungo viaggio, ma anche pieni di speranza per il loro futuro”, commenta suor Cristina Ripamonti, dell'area stranieri di Caritas Ambrosiana.