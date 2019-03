Italia ferma, cresce il rischio recessione

Secondo il Centro studi di Confindustria, l’Italia è ferma a causa anche di "una manovra di bilancio poco orientata alla crescita, l’aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono sui titoli pubblici italiani, e il progressivo crollo della fiducia delle imprese”. Gli investimenti privati sono per la prima volta in calo dopo 4 anni di risalita e attualmente non si vede un'inversione di tendenza nei contratti. Nel 2019 l'occupazione resterà "sostanzialmente stabile" e aumenterà dello 0,4% nel 2020.