Italia fuori dal rischio infrazione

L'Italia eviterà la procedura di infrazione poiché sono stati analizzati i dati sull'economia del paese, che dopo una brusca frenata di fine anno, è adesso in ripresa. Il deficit potrà fermarsi anche sotto il 2,4% senza bisogno di una nuova manovra, e secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria, c’è ottimismo sulla situazione dei conti italiani. Tria infatti delinea i "fattori rilevanti" che portano a una visione "divergente" con Bruxelles: “le cose stanno andando per il verso giusto, quindi non ce ne sarà bisogno”.