L’Italia piange per l’ultima volta Antoio Megalizzi

Allestita la camera ardente per la salma di Antonio Megalizzi, il giornalista di 29 anni morto in seguito all'attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. I funerali si terranno nella cattedrale di Piazza Duomo, con la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. Su decisione di Palazzo Chigi saranno esposte a mezz'asta le bandiere italiana e europea sugli edifici pubblici in segno di lutto, in tutta Italia. Durante la cerimonia saranno chiusi anche i Mercatini di Natale di Trento e verranno sospese, temporaneamente, tutte le attività musicali e non in programma. Infine, il presidente di Confcommercio, Gianni Bort, avrebbe rivolto un appello agli associati per abbassare le serrande dei loro negozi, evitando sottofondi musicali e spegnendo le insegne luminose.