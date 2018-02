Gli ultimi giorni di Michael Jackson raccontati in un film-documentario sulla sua morte

La sua morte improvvisa, nel 2009, come la sua vita privata è stata al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed è stata causa di tantissime polemiche. Ora, a 9 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson torna in tv - domenica 4 febbraio alle 21 su Crime+Investigationcon - con un film che ripercorre i suoi ultimi anni.

Il Re del pop è riconosciuto come l’artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Icona per milioni di persone, recordman per copie vendute con l’album 'Thriller', Jacko ha senza dubbio segnato la storia musicale degli ultimi 40 anni.